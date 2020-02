Congresso Norte Nordeste de Oftalmologia recebe médica de Itabuna

A médica Larissa Andrade, especialista em córnea, catarata, lentes de contato e cirurgia refrativa do Hospital Beira Rio, em Itabuna, foi uma das palestrantes do Congresso Norte Nordeste de Oftalmologia (CNNO), que aconteceu em Porto de Galinhas, Pernambuco.

Além de realizar uma palestra sobre condutas em pterígios com múltiplas recidivas, a Dra. Larissa Andrade também foi coordenadora das atividades científicas na área de córnea e cirurgia refrativa, uma das mais importantes da Oftalmologia, em que o Hospital Beira Rio oferece tecnologia de ponta como o Excimer Laser Waveli Ex500, com recursos de segurança avançados, incluindo a verificação instantânea da espessura da córnea, imediatamente antes e após o tratamento.

O evento, que abriu o calendário anual da área, contou com a participação de centenas de oftalmologistas que compartilham experiências, renovam parcerias, conhecem as novidades da indústria e se preparam para oferecer aos seus pacientes o que há de melhor no tratamento da visão. Entre os palestrantes, um dos destaques foi Dr. Miguel Burnier, Professor de Oftalmologia, Patologia e Oncologia na McGill University, em Montreal, Canadá.