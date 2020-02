Conta de luz já pode ser parcelada no cartão de crédito

Os compromissos financeiros do início do ano podem comprometer o orçamento doméstico. Para facilitar a vida dos clientes, a Coelba oferece diversas possibilidades de pagamento da fatura de energia. Uma delas é o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. A facilidade é oferecida aos clientes que possuem duas ou mais faturas vencidas. O pagamento pode ser efetuado por meio do site da empresa (www.coelba.com.br), assegurando mais comodidade aos consumidores.

O parcelamento das faturas em atraso é uma das estratégias da distribuidora para contribuir com o processo de adimplência. Na nova modalidade de quitação, são aceitos os cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Hiper. Os clientes podem recorrer ao parcelamento desde que a prestação mínima seja de R$ 5,00, incluindo a taxa da operadora do cartão. A transação é possível a partir de uma parceria da Coelba com a Flexpag, empresa especializada em pagamento por meio de cartões de crédito e débito.

“O objetivo é facilitar a vida do cliente, oferecendo mais uma modalidade de pagamento para quem precisa de alternativas na hora de organizar as contas, explica a gerente de Atendimento a Clientes da Coelba, Adriana Teodorio.

Os clientes podem realizar o parcelamento de casa, através do site, ou nas lojas de atendimento da Coelba, onde vão receber orientações dos atendentes e acessar a ferramenta online na própria loja.

O processo é simples, para realizar a negociação basta seguir o seguinte passo a passo:

Ø Acessar o site da Coelba (www.coelba.com.br), selecionando a opção pagar parcelado.

Ø O cliente será então redirecionado para a página da Flexpag, onde digitará o código de barras das faturas vencidas.

Ø O cliente pode optar pelo parcelamento em até 12 vezes (valor mínimo de R$ 5,00 por parcela)

Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato pelos canais de relacionamento da Coelba, através do site (www.coelba.com.br), do telefone 116 ou em uma das nossas lojas de atendimento.