Corpo de motorista encontrado em roça de cacau; uma semana desaparecido

Após uma semana de angústia, familiares reconheceram nesta tarde o corpo do motorista Ivan Seara Filho, de 59 anos. Ele tinha sido enterrado em uma roça de cacau, na rodovia Itabuna/Ilhéus. A roupa que ele usava e uma cicatriz na barriga foram suficientes para o reconhecimento. Dois capacetes, ainda não se sabe de quem, estavam por perto.

Bastante querido em Itabuna, Ivan trabalhava com encomendas (fretes) em uma caminhonete e este veículo já tinha sido alvo de tentativas de assalto outras vezes. No dia do desaparecimento, ele fazia entregas nas imediações do Califórnia, bairro em que morava.

Há informações de que teria saído para levar outra encomenda ao circuito do Carnaval e dali, após as 17 horas de sexta-feira (7), não foi mais visto.

A única pista até então era a placa da caminhonete, localizada dias atrás.