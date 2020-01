Costureira desempregada ganha carro novo da CDL de Itabuna

Nada melhor do que entrar o ano com o pé direito. Foi o que aconteceu com a costureira Yara de Jesus Santos, moradora do Condomínio São José, em Itabuna, imediações do bairro de Ferradas. No começo da noite desta quinta-feira, 9, ela atendeu a uma ligação da CDL com uma informação que todo mundo gostaria de receber: “você ganhou um carro”.

Pois é, Yara Santos, que está desempregada, foi a ganhadora do prêmio principal da campanha “Fim de Ano Premiado” da CDL itabunense. Ela vai ter o prazer de levar para casa, nos próximos dias, um Kwid, da Renault, zero quilômetro, para fazer dele o que quiser. Vender ou sair por aí desfilando de carro novo, por exemplo. O cupom premiado, segundo a CDL, foi resultado de uma compra no Armazém Itabuna.

O publicitário Rui Carvalho, diretor da RCM, empresa que desenvolveu a campanha, informou ao Diário Bahia que, de um universo de quase 3 milhões de cupons disponíveis, Yara depositou apenas três nas urnas. Então, ela realmente teve sorte. E agora, de carro novo, fica até mais fácil esquecer que está sem emprego e sem marido, pois é solteira.