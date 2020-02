Da lavagem à avenida, veja programação completa do Carnaval de Itabuna

Com a tradicional Lavagem do Beco do Fuxico, a partir das 16 horas desta quinta-feira (06) até o fim da noite de domingo (09), rola mais uma edição do Carnaval antecipado – Itabuna Folia 2020. A cidade, pioneira em realizar a “festa de momo” antes da data oficial, conta com a Bahiatursa para custear as principais atrações. Acompanhe só a programação, divulgada pela Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania).

Serão 37 bandas, seis trios elétricos e milhares de foliões. A lavagem do Beco terá como atrações o Rixô Elétrico, que se apresenta ao lado do Ilê Ayiê e do guitarrista “reggueiro” Sine Calmon, na praça Adami. O desfile de abertura da lavagem terá a participação de 10 blocos e afoxés, além dos tradicionais carros-pipas.

O desfile será puxado pelo afoxé de pai Gildo, com a participação de baianas com muita água de cheiro abrindo os caminhos dos foliões. Após a passagem do Rixô Elétrico, virão os blocos Hora Extra, Casados I…responsáveis, Maria rosa, Charanga da Alegria, Ilê Odara, além de minitrios trazendo os blocos Encantarte, Tabokas Rock, Planeta Reggae e Dez Casados.

Quinta

Lavagem do Beco

Rixô Elétrico

Sine Calmon

Ile Aiyê

Sexta

Sem Censura

Ely Marques

Amor a dois

Buzão da Fuleragem

Constelação da Bahia

Babado Novo

Lordão

Chiclete com Banana

Leo Fera

Trio da Huanna

Jarley e Banda

Banda Cardeais

Sábado

Digo Avalanche

Simone Lessa e banda Mix

Cris Mel

Caxanga

Rogério Leal e Banda

Vera Cruz

Tays Reis (Vingadora)

Rubinho Oz Bambas

Patchanka

Pancadinha

Novo Samba

Caramelo com Banana

Fantasmão

Domingo

Atração infantil

Palhaço Linguiça

Tropa da Bregadeira

Kinho Lemos

Vitor kelsh

David Nascimento

Isaak Santana

Papazoni

Boyzinho

Ricardo Chaves

Pancadeixon

Sinho Ferrari

Bonde da Chefia

Para Tudo