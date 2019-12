De goleada, Mangabinha fatura Interbairros 2019

Com 100% de aproveitamento, a Mangabinha impôs sua superioridade técnica e goleou por 4 a 0 o Parque Santa Clara, conquistando pela segunda vez o Campeonato Interbairros. O segundo lugar ficou para a equipe do Parque Santa Clara e o terceiro para o São Pedro. A final da disputa, na manhã de domingo (22), foi realizada no Estádio Luiz Viana Filho.

Dois jogadores do time campeão também levaram o troféu Antônio Carlos Azevedo (Carlinhos Bavil): o artilheiro Totinga, com 12 gols marcados; e o goleiro Ewerton, que sofreu apenas um gol no campeonato.

Todas as equipes receberam premiação em dinheiro da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), além de medalhas para atletas, dirigentes e respectivas comissões técnicas. Nesta edição, o Interbairros teve a participação de 50 times e mais de 1.200 atletas.

O jogo decisivo foi precedido por uma apresentação da banda marcial Lobos Guerreiros, do Caic e pela dupla Silvano e Carla, cantando o Hino Nacional. O jogo mobilizou torcidas organizadas, que ocuparam as arquibancadas do Itabunão, além da Charanga a Alegria, que deu um toque a mais na grande final, animando todo o público presente no estádio.

Jogo

O time da Mangabinha marcou através do centroavante Colina, num chute de fora da área aos 15 minutos do primeiro tempo. Mesmo em desvantagem, o Parque Santa Clara tentou uma reação procurando surpreender a equipe adversária com jogadas de contra-ataque e contidas pela defesa da Mangabinha. O segundo gol foi marcado por Totinga, aos 45 minutos da primeira etapa, e o terceiro por Colina, dois minutos depois, explorando uma falha de marcação da defesa do Parque Santa Clara.

Com a vantagem no marcador, a seleção da Mangabinha insistiu na troca de passes e voltou a marcar através de Totinga, numa jogada individual, deixando o time do Parque Santa Clara sem condições de reação. A festa da torcida nas arquibancadas se prolongou com o deslocamento do time para o seu bairro de origem, que viveu uma tarde com sabor de Carnaval, e com a chegada da taça de campeão em cima da viatura do Corpo de Bombeiros.