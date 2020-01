De portas fechadas, Makro sinaliza rumo para funcionários

A loja do Makro Atacadista, que encerrou as atividades após nove anos e quatro meses na rodovia Ilhéus/Itabuna, começou a discutir na tarde de quarta-feira (15) o rumo para os cerca de 80 funcionários. Segundo o Sindicato dos Comerciários de Ilhéus, a direção adiantou que a nova rede que assumirá o empreendimento tem interesse em manter boa parte dos trabalhadores.

Afinal, eles já estão familiarizados em suas respectivas funções. Além disso, informaram os diretores, serão honrados todos os direitos trabalhistas e ficou de ser decidido entre cumprir o aviso prévio por 23 dias ou 30 dias, saindo com duas horas de antecedência. O funcionamento interno, portanto, continua até que seja encerrado tal prazo.

Embora não tenha sido citado o nome do próximo dono na referida reunião, especula-se que será o Mineirão Atacarejo, já em funcionamento no extremo-sul. Outro interessado no empreendimento é o Carrefour, com uma filial na mesma rodovia. A estimativa é um custo de R$ 5 bilhões.