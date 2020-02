Deputado do PDT encontra lideranças de Camacan e manifesta apoio

Lideranças políticas de Camacan participaram, recentemente, de uma reunião em Salvador com o deputado federal e presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Júnior, para discutir propostas em benefício do município. O encontro contou com a presença do Secretário de Agricultura (Seagri), Lucas Costa, do assessor parlamentar Neto Pinheiro, além do presidente do PDT de Camacan, Vinicius Quinto, pré-candidatos a vereadores e membros da diretoria municipal, como Bruno Almeida e o presidente da associação de moradores da Portelinha, Inácio Almeida.

A reunião serviu para consolidar o diretório municipal e buscou soluções para os problemas atuais do município, que conta com necessidades nas zonas urbana e rural. O grupo presente entregou ao deputado e ao secretário fotos e ofícios que reivindicam moradias, banheiros, pavimentação e outras necessidades urgentes para a comunidade.

Como presidente do PDT de Camacan, Vinicius Quinto ressaltou a importância da renovação para a política municipal. Ele destacou que a ação faz parte do projeto de solidificação da legenda e da busca de emendas a serem destinadas para o município.

Além disso, o deputado federal Félix Mendonça Júnior deixou o mandato à disposição do diretório municipal, “para a construção de uma Camacan melhor e desenvolvida”.