Diretor-geral reeleito pela comunidade do IFBA de Ilhéus toma posse em Salvador

Thiago Nascimento Barbosa, diretor-geral eleito pela comunidade do IFBA Campus Ilhéus para o próximo quadriênio (2020-2023), participou da cerimônia de posse na Reitoria do Instituto na última sexta-feira, dia 10. Ele foi nomeado através da Portaria de nº 14 de 2 de janeiro de 2020, no Diário Oficial da União (DOU). Durante a cerimônia simbólica de posse também foram empossados a reitora eleita do Instituto, Luzia Mota, além dos outros quinze diretores eleitos nos campi.

“No próximo quadriênio temos por metas aprimorar os cursos que já ofertamos à comunidade e implantar cursos de nível superior, ampliando nosso público e verticalizando nossa proposta de educação. Para tanto, desejamos construir e modernizar os laboratórios de aulas, ampliar e atualizar nosso acervo bibliográfico, além de novos professores para nosso já altamente qualificado corpo docente. Nossa expectativa é que, ao fim desse novo ciclo, tenhamos formado as primeiras turmas dos cursos de Bacharelado em Administração Pública e Licenciatura em Educação Física na modalidade EaD, que terão início agora em 2020, e que tenhamos iniciado mai s dois c ursos superiores na modalidade presencial: Arquitetura e Engenharia Ambiental”, destaca o diretor.

Perfil do Diretor

Natural de Itabuna, Thiago Nascimento Barbosa é formado em Física (bacharel e licenciado) pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Especialista em Formas Alternativas de energia pela Universidade Federal de Lavras – MG, Mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia – RJ e Doutor em Física pela Universidade Federal da Bahia.

Professor da Rede Pública de ensino na região desde 2002 tornou-se professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT), do Instituto Federal da Bahia no primeiro semestre de 2010. Em seu primeiro ano no Instituto foi presidente da comissão eleitoral para eleição de diretor geral pró-tempore do campus Porto Seguro e em seguida presidente da comissão eleitoral CPA neste Campus. Em sua carreira como docente desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, que vão desde atividades teatrais voltadas para o ensino de física, montagem de laboratório, a publicações e participações de trabalhos científicos, voltadas para toda comunidade.

No segundo semestre de 2012 foi assistente do Departamento de Ensino do Campus Ilhéus. Em setembro de 2014 assume o cargo de Direção Geral do Campus, após eleição realizada em novembro de 2013, sendo o primeiro Diretor Eleito do Campus. Em dezembro de 2018 foi reeleito pela comunidade escolar e acadêmica do Campus, sendo reconduzido ao cargo.

Texto: ASCOM – IFBA Campus Ilhéus