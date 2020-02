Do socorro à morte: mãe e filha afogadas em cisterna

Eram 18 horas de ontem (10), quando a pequena Vitória Cruz Silva, de 4 anos, caiu em uma cisterna com seis metros de profundidade ao tentar pegar uma sandália. A mãe dela, Luciene Cruz Silva, de 35 anos, atirou-se no poço na tentativa de salvar a filha. Mas ambas acabaram morrendo afogadas. A tragédia aconteceu na zona rural de Guanambi, a 275,2 Km de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

De acordo com o 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a mãe lavava roupas quando viu a filha cair na água e imediatamente buscou socorrê-la. (Texto: Redação com informações do site Achei Sudoeste)