“Domingueira do Verão” brinda associados e familiares no Itabuna Esporte Clube

Centenas de pessoas compareceram à sede do Itabuna Esporte Clube na tarde de domingo, dia 11, e participaram da “Domingueira de Verão”, evento que marcou a reabertura do clube para os seus associados. O projeto, animado pela banda “Paratudo”, é o primeiro promovido pela nova diretoria do IEC, que assumiu os destinos no último dia 20 de dezembro.

O Itabuna Esporte Clube vive uma nova frase e a sede do clube está passando por uma grande reforma. O bar/restaurante, administrado pela diretoria, está atendendo plenamente, oferecendo um cardápio variado e recebendo cartões de crédito. No domingo uma equipe de salva-vidas e de seguranças privados deram proteção aos sócios e seus familiares.

“Nestas primeiras semanas de gestão, os membros da diretoria estão realizando um intenso trabalho. Toda a equipa está mobilizada e trabalhando com dedicação. Na sede social, por exemplo, os associados já podem constatar algumas mudanças, visando ao bem-estar de todos que frequentam o nosso clube”, afirmou o presidente Rodrigo Xavier, “Digão”’.

Realmente, quem visitar hoje a sede social do Itabuna Esporte Clube, situada no bairro Conceição, já tem uma nova visão e percebe as mudanças que ali ocorrem. As piscinas funcionam normalmente e as quadras, que vêm sendo reformadas, em breve estarão à disposição dos associados. Os dois campos de futebol também estão sendo recuperados.