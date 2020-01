Educação e Saneamento formam pauta de convocação extraordinária na Câmara de Itabuna

A gestão compartilhada com a Polícia Militar, formando escolas cívico-militares na rede municipal de Itabuna, será um dos temas para apreciação dos vereadores na próxima segunda-feira (13), a partir das 14 horas. Encaminhado pelo Executivo, o anteprojeto do chamado “vetor disciplinar” já vinha sendo alvo de discussões na Câmara.

Para concluir a matéria, a Casa funcionará em atendimento a convocação extraordinária referendada pelo presidente Ricardo Xavier (Cidadania). Ainda entre as pendências do exercício de 2019, estará em discussão e votação o anteprojeto que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. O instrumento, há tempos reivindicado pela comunidade, abarca a Política e o Fundo do setor.

A convocação desta segunda-feira, como exposto no edital publicado no último dia 26 de dezembro, prevê um período de sessões plenárias e reuniões de comissões, só encerradas com a votação dos referidos anteprojetos.