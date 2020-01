Empossada a Mesa Diretora do Tribunal de Contas da Bahia

O plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) programou para esta terça-feira , 7, em sessão solene, a posse da Mesa Diretora que conduzirá a administração da Corte de Contas no biênio 2020/2021. Os três conselheiros integrantes da Mesa, Gildásio Penedo Filho (presidente), Marcus Vinicius de Barros Presídio (vice-presidente) e Inaldo da Paixão Santos Araújo (corregedor), foram reeleitos em votação realizada no dia 17 de dezembro de 2019.

Também foram reeleitos e tomarão posse na mesma sessão o diretor da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), conselheiro Antonio Honorato de Castro Neto, e o conselheiro-ouvidor, João Evilásio Bonfim. A sessão, que será aberta ao público, terá início às 15h, no auditório Conselheiro Lafayette Pondé, no segundo andar da sede do TCE/BA.