Encantarte celebra 20 anos de resistência com bloco no Carnaval

A força da percussão, com uma mensagem em nome da autoestima, da beleza e contra qualquer tipo de preconceito. Tudo isso traduz mais um desfile do bloco afro Encantarte no Carnaval antecipado de Itabuna. Celebrando 20 anos de história com o tema “Memória da Resistência”, o grupo estará na Lavagem do Beco do Fuxico nesta quinta-feira (06), a partir das 16 horas.

Já no domingo (09), será a vez de aplaudir o bloco nas avenidas Mário Padre e Aziz Maron – o circuito oficial da folia. Fundado por Egnaldo França, o Encantarte tem um reconhecido trabalho em favor da inclusão social e, sobretudo, da educação.

Outro fruto do grupo, também em favor da cidadania através da arte, é a banda Negras Perfumadas, formada exclusivamente por mulheres que aprenderam a batida percussiva nas aulas do Encantarte. Mais que tocar e cantar, as artistas demonstram o valor do chamado empoderamento.

Não se pode deixar de mencionar entre os resultados alcançados, o curso pré-universitário PreAfro. Surgido por iniciativa do Encantarte, levou centenas de estudantes à universidade e muitos deles chegaram ao mestrado e doutorado. Eis uma equação inquestionável nestas terras grapiúnas: Encanto + arte + responsabilidade social = Encantarte!