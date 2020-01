Encomenda perigosa: quase 50 quilos de maconha no bagageiro do ônibus

Em troca de R$ 1.500,00, um homem de 25 anos topou a aventura de trazer uma mala com quase 50 quilos de maconha num ônibus de São Paulo até Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia. Mas a encomenda perigosa foi descoberta ontem (29) pela Polícia Rodoviária Federal em plena BR-101, no Km 720, perto de Eunápolis.

Durante fiscalização no veículo, policiais notaram a atitude suspeita do acusado. Ele não conseguiu disfarçar que a droga, somando 46,81 quilos em 44 tabletes, estava escondida em duas malas. Além da prisão e da apreensão do entorpecente, chamou a atenção o fato de a filha de apenas 3 anos de idade estar ao lado do pai no momento da detenção. Ela foi entregue à avó materna. Já ele, seguiu para a delegacia de Eunápolis.