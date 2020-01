Estádio de Ilhéus vai exibir novo gramado sexta-feira

Com investimento de 202 mil reais, o gramado do Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, está pronto para sediar jogos da série B do Campeonato Baiano. A entrega da obra acontece no dia 31 de janeiro, em cerimônia agendada para as 14 horas, no próprio equipamento esportivo, com a presença de autoridades do estado e do município.

Realizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o serviço consistiu na implantação do sistema de irrigação, plantio da grama e tratamento pós-plantio.

“A requalificação de estádios de futebol vem sendo intensificada pelo Governo do Estado a cada ano. Somente neste ano de 2020, outras 20 obras em estádios estão prontas e devem ser inauguradas ainda neste primeiro semestre”, informou o secretário estadual do Trabalho e Esporte, Davidson Magalhães, que já confirmou presença no ato de inauguração.