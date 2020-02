Estado investe em qualificação urbana e agricultura familiar em Jussari

Melhorias para os moradores da sede e também para pequenos agricultores da zona rural foram asseguradas durante a visita do governador Rui Costa ao município de Jussari, no sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (6). Entre os compromissos, Rui inaugurou a pavimentação de ruas e assinou convênios dos programas Terra Legal e Bahia Produtiva.

Do valor total de recursos relacionados à visita, mais da metade foi destinada à pavimentação em palalelepípedos, com drenagem superficial, em oito vias do bairro Agenor de Souza Barreto. “Estamos inaugurando obras de infraestrutura e assinamos contratos para melhorar a produção [agropecuária] no município. Também recebemos o pedido para pavimentação e urbanização do bairro das Cajazeiras, onde vamos ajudar a melhorar a condição de vida das pessoas”, disse Rui.

Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), a obra inaugurada pelo governador recebeu R$ 599 mil em recursos. “Apesar da crise, o governo estadual tem mantido um grande volume de investimentos em todo o estado, inclusive na área de infraestrutura urbana”, lembrou o titular da Sedur, Nelson Pelegrino.

Com a pavimentação, os moradores das ruas Alto da Boa Vista, Senhor do Bonfim, Neolice de Castro, Melquiades Porto, Paraíba, Presidente Médici, São Sebastião e Travessa Paraíba não convivem mais com lama e poeira. “Antes, quando chovia, a gente precisava enfrentar um grande lamaceiro. Agora está tudo calçadinho, bonitinho. Está ótimo”, assegurou o aposentado José Alexandrino.

Convênios

Na ocasião, Rui também fez a entrega de quatro títulos de terra do Programa Terra Legal, que garante a permanência das famílias no campo e permite o acesso a financiamentos junto a instituições financeiras e outras políticas públicas que viabilizam melhorias na produção, aquisição de insumos ou outros investimentos, além de aquisição de bens duráveis.

Como parte da agenda, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) recebeu autorização para celebrar convênio, no âmbito do Bahia Produtiva, com a Associação dos Pequenos Criadores de Gado Leiteiro de Jussari. O investimento é de aproximadamente R$ 279 mil.

Outros compromissos

Ainda em Jussari, o governador entregou certificados de participação do programa de monitoria estudantil Mais Estudo a alunos da Colégio Estadual Amelia Amado e visitou a unidade escolar. Entre os alunos certificados, Luís Augusto Faria destacou que “ajudar os colegas que precisam aprimorar o conhecimento é sempre motivo de alegria”.

Rui também anunciou a entrega de um ônibus escolar, com 59 lugares, no valor de R$ 228 mil, para ser utilizado por estudantes da sede e de diversas localidades, e ainda participou da inauguração da Unidade de Saúde da Família Joana Chagas e de uma Academia da Saúde, na Praça Rui Barbosa.

Repórter: Renata Preza