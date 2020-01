Três bandidos se revezaram em um estupro em que foi vítima uma jovem que dormia na sala de casa, com outras pessoas, na Ilha de Itaparica, em Salvador. Um rapaz que também estava no local foi assassinado a tiros.

“Levaram minha caçula pro quarto” disse a mãe da vítima do estupro. Os bandidos, segundo a polícia, fugiram com objetos pessoas de todas as pessoas que estavam na casa, que foi invadida durante a madrugada. Ao todo, foram seis bandidos envolvidos na ocorrência.

