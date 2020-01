Fake News é tema de seminário em Itabuna  

Sensibilizar a sociedade para a crescente onda de “fakes news” no Brasil, em especial neste ano de eleições municipais, e mobilizar os profissionais da área do sul da Bahia na luta pela preservação da profissão de jornalista. Estes são dois dos objetivos do Seminário “Jornalismo do sul da Bahia – Realidade e desafios no combate a Fake News”, que ocorrerá na manhã da próxima quinta-feira (30), no auditório da Coopec/Sicoob-Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários da Ceplac, na avenida do Cinquentenário, nº 1100, em Itabuna.

Durante uma manhã, das oito às 12h30min, com intervalo para coffee-break, representantes da sociedade participarão de dois painéis com a presença do senador Angelo Coronel, presidente da “Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News” do Congresso Nacional; da deputada Lídice da Mata, relatora da Comissão, do advogado Fábio Santos, especialista em Direito Digital, e dos jornalistas Moacy Neves, presidente do Sinjorba-Sindicato dos Jornalistas da Bahia, e Ernesto Marques, diretor da ABI-Associação Bahiana de Imprensa.

“O Sinjorba e a ABI-Bahia, juntamente com a Fenaj-Federação Nacional dos jornalistas, lançaram uma campanha em defesa da categoria. A proposta do seminário é reunir os diversos segmentos representativos e fortalecer a luta contra a onda crescente de “fakes news” que, além de prejudicar a imagem dos profissionais de imprensa, vem causando um grande mal à sociedade”, afirmou jornalista Daniel Thame, diretor do Sinjorba.

Discussões sobre limites

O encontro – promovido pela AM3-Assessoria e Consultoria em Comunicação, Sinjorba-Sindicato dos Jornalistas da Bahia, ABI-Associação Bahiana de Imprensa e o Sinapro-Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia – está previsto para as oito da manhã e deverá reunir 230 participantes, entre jornalistas, radialistas, publicitários, empresários, parlamentares, professores, estudantes, dirigentes de veículos de Comunicação e líderes comunitários.

Em Itabuna, o tema “Fake News” e os limites da informação na Internet vem sendo discutido publicamente desde o início de junho do ano passado, quando a Câmara de Vereadores promoveu uma edição do projeto “Queremos Saber”, com a participação da delegada da Polícia Civil e professora de Direito, Katiana Amorim. A proposta foi discutir e coibir os possíveis casos de violação do direito à intimidade das pessoas ou de divulgação de informações ofensivas e discriminatórias.

Além de participarem dos painéis, os inscritos no Seminário “Jornalismo do sul da Bahia–Realidade e desafios no combate a Fake News” debaterão o tema com os palestrantes e apresentarão propostas e sugestões enfrentar combater as “fakes news em nosso meio.

Inscrições: Gratuitas, limitadas e online, até o dia 28 de janeiro, pelo site “Eventbrite” – www.eventbrite.com.br.