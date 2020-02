Feijoada do Tarik em Itabuna aposta numa revelação do sertanejo

Quando se pensa no Carnaval de Itabuna – cidade pioneira na folia antecipada –, logo vem à mente a tradicional Feijoada do Tarik. Além do saboroso prato tão comum entre os brasileiros, a mistura de estilos e o público diverso são características do evento. Será a partir das 13 horas de sábado (8), na sede do hotel.

A principal atração da festa, com o tema “Felicidade”, é o cantor e compositor Rode Torres, uma das revelações desta alta estação em Salvador. Conhecido também pela parceria com o gigante Léo Santana, ele traz uma mistura de sertanejo com uma pegada bem baiana. Entre os hits do artista, a dançante “atrapalhadinha”.

Também na programação, a turma itabunense do pagode do Book Azul, trazendo releituras de músicas famosas no ritmo do samba; a ilheense e pra lá de eclética Lê Bandê, mais o tuntz-tuntz comandado pelo DJ Martin.

E mais: além da feijoada feita pelo Buffet do Tarik, tem o acarajé da Ana e drinks diversos, Gim tônica, cerveja, Whisky, Vodka, refrigerantes.

Segundo um dos organizadores, Tarik Vervloet Fontes, a sugestão é que o público compareça trajando cores claras. Os ingressos, já no segundo lote, estão sendo vendidos por R$ 80,00 (à vista ou no cartão), no próprio hotel, na loja Colcci do Shopping Jequitibá, no Stand do Karioca, em Ilhéus, ou online (https://sftvip.co/W94905).

Para mais informações sobre a Feijoada do Tarik, basta ligar (73) 3214-8800.