Feira de adoção de animais neste domingo em Ilhéus

Dezenas de cães que receberam tratamento e cuidados veterinários estarão em busca de um lar na Feira de Adoção de Animais deste domingo (2), na Praça São João Batista, no bairro Pontal, das 10 às 16 horas. A realização é do Instituto Planeta dos Bichos com o apoio da Prefeitura de Ilhéus. No dia, haverá uma vitrine com venda de acessórios, camisas e caminhas.

A presidente do Instituto Planeta dos Bichos, Maria da Conceição Barbosa (Ceiça), explica que os animais são resgatados pela ONG, e para garantir que os pets tenham qualidade de vida é preciso muito trabalho e dinheiro para pagar as despesas. “Para isso, a entidade pede que a sociedade ilheense ajude a causa, seja adotando um animal doméstico, doando seu tempo ou doando algum recurso”, disse.

Adoção de felinos – A coordenação do evento salientou que os cães são recebidos apenas para doação, e, por isso, não são castrados. “Estamos planejando uma feira dedicada exclusivamente aos gatos, prevista para ocorrer no próximo dia 16 de fevereiro com local e hora a serem definidos”, adiantou Ceiça.

Parcerias – Nos últimos meses um conjunto de ações trouxe resultados significativos, graças a um programa gestor elaborado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Ilhéus, parceira da ONG, que objetiva, principalmente, favorecer o prolongamento da vida desses animais, maior oferta da saúde com qualidade, além de amenizar a realidade histórica vivida no município.

As ações desenvolvidas pelo CCZ vão desde a captura dos animais até a esterilização, possíveis graças à parceria com o Instituto Planeta dos Bichos e também do apoio das protetoras, voluntárias que atuam para oferecer lares temporários a estes animais. Os serviços são oferecidos à população gratuitamente.