Feira terá cães e gatos disponíveis para adoção neste domingo em Ilhéus

“Adote um amigo e passe o Natal ainda mais feliz”. Esse é o desejo do Instituto Planeta dos Bichos, que promove uma feira de adoção com dezenas de animais, entre cães e gatos, disponíveis neste domingo (22), das 15 às 18h, no estacionamento do Hiper GBarbosa, Pontal. O evento tem o apoio da Prefeitura, que estará no local para tirar dúvidas sobre cuidados com os animais domésticos e denúncia de maus-tratos.

Segundo a organização da ONG, os animais disponíveis para adoção foram resgatados em situação de rua, muitas vezes vítimas de maus-tratos e abandono. “Após receberem cuidados dos profissionais parceiros”, frisa Maria da Conceição Barbosa (Ceiça), presidente da entidade, “eles são entregues para adoção responsável, mas já vermifugados, vacinados e castrados”.

Quem quiser adotar um animal deve ser maior de idade, estar em posse de documentos pessoais e comprovante de residência. Nos últimos meses, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou centenas de serviços de captura, esterilização, vacinação e castração. A medida, segundo o órgão, visa reduzir a proliferação de possíveis animais abandonados no município.

“O espaço próximo da Villa 73 valorizará ainda mais nossa feira. Essas parcerias somam e contribuem com aquilo que desejamos, que é a oportunidade desses animais encontrarem um lar e famílias serem mais felizes. Vale ressaltar que só receberemos os gatinhos para doação, caso os doadores apresentem documentos de RG e comprovante de residência”, salienta a presidente.

Ceiça diz isso porque a feira é direcionada à cães, no entanto, os felinos são recebidos apenas para doação e por isso, não são castrados. “Caso não sejam adotados, os doadores levam os bichanos de volta”, conclui. Os novos tutores devem levar caixinha de transporte ou coleira para levar o animal em segurança.

Portanto, antes de levar um pet para casa o interessado deve conversar com toda a sua família e assumir os seguintes compromissos: atendimento das necessidades físicas, psicológicas, ambientais e de saúde do animal; prevenção de riscos que ele possa causar à comunidade ou ao ambiente, como agressão, transmissão de doenças ou de danos a terceiros.

No dia, haverá uma vitrine com camisas do Dezembro Verde, mês de sensibilização quanto ao abandono de animais. As pessoas que tiverem interesse em ajudar podem ligar para o número telefone (73) 99169-3405 e acompanhar o trabalho da ONG Instituto Planeta dos Bichos nas redes sociais. Participe! Colabore! Então, marque na sua agenda.