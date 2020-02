Fernando Gomes é multado e condenado a perder os direitos políticos

Do Bahianoticias

Justiça de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública atendeu ao pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e condenou atual prefeito de Itabuna Fernando Gomes de Oliveira (sem partido) a perda dos direitos políticos. O gestor se tornou réu em uma ação civil de improbidade administrativa.

De acordo com a publicação do Diário Oficial do Estado publicado na quinta-feira (13), em decisão do juiz Ulysses Maynard Salgado, Fernando Gomes também foi intimado a pagar uma multa dentro do prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de 10%, além da penhora de bens. Somado a isto, a condenação do prefeito foi incluída no Cadastro Nacional de Condenados por Atos de Improbidade Administrativa. A decisão cabe recurso.