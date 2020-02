Governo entrega nova escola em assentamento no município de Prado

A estrutura dispõe de seis salas climatizadas, biblioteca, quadra poliesportiva, vestiários, alojamentos e auditório, além de laboratórios de ciências e informática. A unidade atende 92 alunos do ensino médio, outros 60 do curso de agroecologia e mais 325 crianças do ensino fundamental I e II, que utilizam a estrutura a partir de uma parceria entre a prefeitura e a rede estadual. As atividades no novo prédio serão iniciadas a partir de segunda-feira (17).

“Quero comemorar junto com a população a construção e a entrega de uma nova escola. Todas as salas têm ar-condicionado, tanto as salas de aula como a dos professores, biblioteca e laboratórios. Tem também a quadra coberta e todos os equipamentos para garantir uma infraestrutura adequada à aprendizagem”, disse o governador.

Na ocasião, Rui deu por entregue a ponte sobre o rio Japara Grande, na BA-001, entre Prado e o distrito de Cumuruxatiba. O investimento na obra foi de R$ 5,9 milhões, beneficiando 72 mil habitantes da região. “Cumuruxatiba é um dos destinos turísticos mais procurados na Bahia. A ponte tem 108 metros de extensão. Este é o primeiro passo no compromisso do Governo do Estado para iniciar a pavimentação desse segmento da BA-001, interligando Prado e Cumuruxatiba”, explicou o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti.

A pavimentação em bloco sextavado da Rua José Anacleto Fernandes, no bairro São Braz, em Prado, também foi entregue. Foram mais de 3,6 mil metros quadrados pavimentados, com aplicação de R$ 538 mil na obra. O mesmo tipo de pavimentação foi feito nas avenidas das Acácias, Ipê e ruas das Amendoeira, Buriti e Gravatás, no bairro Portelinha. Esta intervenção recebeu investimento de R$ 412 mil.

Ainda foram inaugurados seis sistemas simplificados de abastecimento de água nas localidades de Barro de Cima, Corumbau, Sagrado Coração de Jesus, Inguaí, Tombador e Veleiro. Os sistemas irão atender 1.190 pessoas. Foram aplicados mais R$ 800 mil nesta ação. “São muitos investimentos. Alguns estamos inaugurando e outros iniciando a partir de agora. Até o fim do ano, vamos publicar a licitação da pavimentação da BA-001. Fizemos também a entrega de pavimentação na sede da cidade. E temos ainda os convênios do Bahia Produtiva para que nosso povo possa produzir mais e melhor e gerar empregos”, acrescentou Rui.

Sinal digital da TVE

Acompanhado do diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), Flávio Gonçalves, o governador também realizou o lançamento do sinal digital da TVE para os municípios de Teixeira de Freitas, Prado e Itamaraju. A ação é parte do projeto de interiorização do sinal digital da TVE. A meta é que o sinal alcance 58 municípios e cinco milhões de baianos, com investimento total de R$ 7 milhões.

Mais ações

Ainda em Prado, Rui entregou 459 certificados de cadastro ambiental rural (CAR), como resultado de um investimento de R$ 35 mil, e autorizou a celebração de cinco convênios, por meio do projeto Bahia Produtiva, que envolvem R$ 1,4 milhão em recurso, beneficiando 185 famílias.

Também como parte da agenda, o governador entregou o Posto Avançado da 24ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Teixeira de Freitas, onde foram investidos R$ 35 mil, incluindo a reforma do imóvel, mobiliário e equipamentos.

Repórter: Jairo Gonçalves