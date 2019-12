Grade do Batuba Beach dá sentença: liberte-se pra diversão!

Se você é da galera que tá afim de uma mega-curtição na reta final de 2019 e ainda vai guardar aquela energia “de lei” até o dia 17 de janeiro, anota aí! Começa neste sábado (28) o Batuba Beach Sound, na Praia de Batuba, zona sul da Ilhéus. Como o nome já fala em praia e som, vamos lá. São 40 horas de shows, com 22 atrações que fazem a cabeça da turma antenada.

Neste primeiro dia de programação, quem curte aquele sertanejo romântico – e dançante – pode cair na “vibe” da dupla Matheus & Kauan. Já os amantes de um forrozinho inconfundível e com bastante chamego, podem curtir – mais uma vez e sempre! – o show de Xand Avião.

Mas tem a “quebradeira” inconfundível de Psirico também, viu? E pra mostrar que a “prata da casa” faz milagre, sim, rola a saborosa mistura assinada pela banda ilheense Via de Acesso. Aqueceu? Ah! Os portões abrem às 16 horas, hein?

Pra dançar muuuuuito

Preciso contar que serão 40 horas de shows das 22 atrações, naquele esquema Open Bar, com praça de alimentação, segurança, enfim, a proposta dos organizadores é uma estrutura pra ninguém botar defeito. Além de 28, rola “sonzeira” dias 29 e 31 de dezembro, 04, 10 e 17 de janeiro. Tem Alinne Rosa, Anitta, Cláudia Leitte, Denny Denan, Gustavo Lima, Jau, Léo Santana, Parangolé …

Afora a turma ilheense da Via de Acesso que já citei, devo dizer que outras atrações bombadas da região ganham o palco do Batuba. É assim com a arrochadeira do Trio da Huanna, Lê Bandê, Dj Arthur e Nego Lu, por exemplo. Com mais essa grade de atrações somando às opções por aqui, vai uma máxima pra os baladeiros de plantão: não dá pra ficar em casa, não é? Confira tudo pelo telefone (73) 3322-1144 ou pelo site http://www.batubabeach.com.br.