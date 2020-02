Grupo Brasileiro lança projeto Viver Bem com foco na saúde de seus colaboradores

Preocupado com a satisfação e o bem-estar dos seus colaboradores, o Grupo Brasileiro desenvolveu o projeto Viver Bem com o objetivo de conscientizá-los, assim como os seus representantes, sobre a importância do cuidado com a saúde. As primeiras atividades do projeto foram lançadas na sede da Rota Transportes, em Itabuna, e na Viação Cidade Sol, em Salvador, com o envolvimento intenso dos participantes.

O Grupo Brasileiro atua no setor de transporte de passageiros urbano, intermunicipal e interestadual, serviços de fretamento, turismo e o envio de encomendas na Bahia e em outros estados. Nesse contexto, o projeto Viver Bem foi elaborado com o suporte dos setores de Recursos Humanos (RHs) das empresas que integram o grupo, com o apoio de nutricionistas e preparadores físicos do Sest/Senat.

Destinado a todos os colaboradores em estado de alerta para sua saúde corporal e mental, o projeto terá duração de dois meses. As próximas etapas incluem palestras, pesagens e avaliações individuais e contínuas visando o acompanhamento e evolução dos participantes, com a verificação dos resultados atingidos.

Segundo a coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Brasileiro, Jaciara Santos, “esperamos, ao final do projeto, obter a satisfação dos participantes, a motivação para continuarem mantendo a forma física e uma alimentação adequada, inspirando os demais colegas a adquirirem estes bons hábitos no seu dia a dia, pois uma vida saudável é importante para todos.”