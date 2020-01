Hospital Costa do Cacau terá gás natural em abril, estima Bahiagás

A Bahiagás iniciou, no último dia 13 de dezembro, a construção de um novo duto em aço que vai levar gás natural para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Prevista para ser concluída na primeira quinzena de abril, a obra está sendo realizada pela empresa contratada EBRIC Engenharia.

Com 225 leitos, o Hospital Regional Costa do Cacau é a maior obra de saúde pública do sul da Bahia nos últimos 35 anos. A unidade atende às demandas da região em urgência e emergência, servindo moradores de 70 municípios da região.

O novo equipamento é referência em traumatologia, ortopedia de média e alta complexidade, neurologia e neurocirurgia, cardiologia e cirurgia cardíaca, além de cirurgia de urgência. O Hospital também contará com um Centro de Diagnóstico por Imagem, que contempla os serviços de raio-X, tomografia e ressonância magnética.

Sobre a relação da Bahiagás com Itabuna, data de 2011, quando a Companhia ligou os primeiros clientes automotivo e industrial na cidade, o Posto Universal e a indústria têxtil Trifil, respectivamente. “A Companhia tem uma relação antiga e muito rica com a região sul do estado, e que segue a todo vapor. No fim de 2019, iniciamos o fornecimento de gás natural para duas unidades do restaurante Kenko, nos bairros Jardim Vitória e Centro, e estamos realizando a ligação de mais quatro clientes comerciais na cidade”, pontuou o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza.