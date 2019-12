Identificado homem que morreu em acidente na estrada de Ilhéus

A vítima fatal do acidente de carro ocorrido na manhã desta sexta-feira, 20, na rodovia Ilhéus/Itabuna, já foi identificada. Trata-se de Jefferson Flávio Feitosa Gramacho, que morreu entre as ferragens do carro que dirigia, um Onix, nas proximidades da fazenda Primavera.

Jefferson, 33 anos de idade, engenheiro, estudou na Unime, em Itabuna, onde morava. Ele, que era professor do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), em Ilhéus, deixa mulher e um filho de sete anos.

Até às 19 horas de hoje, o corpo do professor ainda estava no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, submetendo-se a necropsia. Logo depois do procedimento, seguirá para Itabuna, onde será velado na igreja dos Mórmons, no bairro Lomanto Júnior.

O sepultamento de Jefferson, de acordo com o ex-vereador itabunense Milton Gramacho, seu tio, será nesta sábado, 21, possivelmente no começo da tarde.