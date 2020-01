Ilhéus abre processo seletivo para contratar agentes de endemias

A Prefeitura de Ilhéus abriu edital do Processo Seletivo Simplificado de caráter emergencial para a contratação por tempo determinado de agentes de combate às endemias. A seleção simplificada visa preencher 30 vagas imediatas mais cadastro reserva, observado o prazo de validade do edital.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, entre os dias 14 e 17 de janeiro. Para inscrição, acesse o link: https://docs.google.com/forms/d/1FlthqvPFAWEJVafycyQ63RI3m1qV2JxKhFc9vuUtx5k/viewform?edit_requested=true

O profissional desempenhará atividades externas no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. De acordo com a publicação, a contratação terá validade de um ano e os agentes serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), mediante as condições previamente estabelecidas.

Etapas da seleção

A seleção será dividida em quatro etapas: inscrição e cadastramento curricular; entrevista e apresentação dos documentos comprobatórios cadastrados no ato da inscrição online (os documentos deverão ser apresentados em fotocópia e original para serem autenticadas no ato de comparecimento); apresentação de Atestado de Saúde Ocupacional expedido pelo Serviço de Medicina Ocupacional, sob a responsabilidade da Administração Municipal; e curso de reciclagem com parte teórica e prática.

Todos os resultados serão divulgados no Diário Oficial do Município. Para mais informações, acesse o edital no link: https://bit.ly/2snh7UG