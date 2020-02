Ilhéus: acordo entre empresas de informática prevê investimento de R$ 6 milhões e 60 empregos

Será implantada em Ilhéus uma unidade da Boardtec do Brasil, destinada à fabricação de placa de controle central de processamento, módulo de memória e unidade de armazenagem SSD. Com investimentos de R$ 6 milhões, a fábrica deverá gerar 60 empregos e tem capacidade de produção de 350 mil unidades/ano. A empresa é uma aliança (joint venture) entre Daten e Login para fabricação de componentes, no primeiro momento, para as duas marcas.

“A implantação da Boardtec ajudará a adensar a cadeia produtiva, pois além de computador, Ilhéus passará a produzir componentes, ajudando no custo, na logística e fazendo com que a Bahia seja independente e mais competitiva. A operação tornará o Estado um dos polos relevantes no país, no setor de informática e eletrônica”, explica Christian Dunce, representante da Daten na Boardtec.

Além de Ilhéus, a implantação de novos negócios beneficiará os municípios de Riachão do Jacuípe e Feira de Santana. Os três destinos receberão investimentos de R$ 19,5 milhões e gerar um total de 486 empregos, conforme protocolos de intenções assinados ontem (10) com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

“Assinamos protocolos com três segmentos diferentes: calçadista, informática e têxtil. O primeiro será responsável por 74% das novas vagas geradas. O segundo vai ajudar a adensar a cadeia produtiva de eletroeletrônico e o terceiro mostra a tendência de crescimento da economia, já que o setor de embalagens é um excelente termômetro do consumo. Essa modelagem de assinatura contribui, ainda, para a troca de experiência e a oportunidade de novos negócios entre as empresas”, afirma Luiz Gugé, chefe de Gabinete da SDE.

Riachão e Feira

No setor calçadista, a Indústria e Comércio de Calçados Tentro, do grupo Lia Line, que já investe no estado, será responsável pela implantação de uma linha de calçados infantis, em Riachão do Jacuípe, onde serão aportados R$ 7 milhões, criados 360 empregos diretos. A unidade terá capacidade de produção de 675 mil pares/ano.

“A Lia Line está na Bahia desde 2003. São 10 unidades de produção, com pouco mais de três mil funcionários. Praticamente toda nossa linha de produção está aqui na Bahia e Riachão do Jacuípe fica próxima a Conceição do Coité e Valente, onde temos plantas de produção. Os municípios se convergem fisicamente em uma região estratégica onde temos estrutura para trabalhar”, afirma Irivan Soares, diretor do grupo.

Já Feira de Santana receberá investimentos de R$ 6,5 milhões para fabricação de tecido tecnológico para big bag. A unidade terá capacidade de produção de 72 toneladas/mês e vai gerar 66 postos de trabalho.