Ilhéus entra no clima para receber 2020; veja programação

Três dias de festa. De 29 a 31 de dezembro, Ilhéus reunirá diversos artistas e bandas na avenida Soares Lopes, na parte próxima ao acesso à nova ponte. Turistas e população local poderão curtir um ambiente com opções de entretenimento e muita diversão. A cantora Solange Almeida e mais Armandinho Dodô e Osmar farão o Show da Virada, dia 31 (terça-feira), a partir das 20 horas.

Grandes nomes da música baiana e nacional se apresentarão em uma estrutura montada especialmente para promover um dos melhores Réveillons da região. Sobem no palco do circuito, Alan Diniz, CBX Samba Club, Denny Denan e Cheiro de Amor, que animarão o público no dia 29 (domingo). Já no dia 30 (segunda-feira), a alegria contagiante e garantida de Lê Bandê, Psirico, Kauã Araújo e Dan Valente.

Mais música

No show da virada o público irá curtir também o som de Top Gan e Lincoln & Duas Medidas. Armandinho Dodô e Osmar, a atração mais esperada da noite, irá comemorar 70 anos de carreira. O grupo lançou a música “Chame Gente”, em 1986, abrindo espaços para convidar e estrear o primeiro cantor de trio elétrico, Moraes Moreira.

O evento em Ilhéus conta com o apoio e patrocínio do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa. “Investimos em programações gratuitas para proporcionar um momento de alegria e muita descontração ao nosso povo. As pessoas que visitam Ilhéus podem apreciar as Cantatas Natalinas, a decoração da Praça da Catedral. Durante os três últimos dias do ano, atrações que valorizam a nossa música e o nosso povo. Não tenho dúvida que será um grande final de ano e noites de muita diversão”, assegurou o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre.

Atrações

29/12 | Domingo

Alan Diniz

CBX Samba Club

Denny Denan

Cheiro de Amor

30/12 | Segunda-Feira

Lê Bandê

Psirico

Kauã Araújo

Dan Valente

31/12 | Terça-Feira

Top Gan

Lincoln & Duas Medidas

Armandinho Dodô e Osmar

Solange Almeida