Ilhéus: Frente em defesa da mulher tem reunião nesta segunda

O Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para as Mulheres e pelo Enfrentamento à Violência Doméstica estará reunido nesta segunda-feira (17), na Câmara de Ilhéus. Será às 16 horas, na Sala de Comissões (1º andar).

O funcionamento da Frente propõe garantir um espaço de debate sobre as políticas públicas que envolvam as mulheres. Durante o ano de 2019, houve discussões sobre segurança pública, assédio, oportunidades de emprego e valorização da mulher, entre outras.

A frente conta com o vereador Makrisi Angeli como presidente, Pastor Matos como vice-presidente e Ivo Evangelista como secretário. Criado pelo Decreto Legislativo nº 001/2018, o grupo tem objetivo de ser um espaço de debate constante e permanente, onde “as mulheres possam elevar suas pautas a níveis mais práticos e concretos no que tange à formulação de leis no município de Ilhéus”.