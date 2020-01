Ilhéus: homem surta na feira, faz vítimas e apanha de populares

Um corre-corre marcou a manhã desta quinta-feira, 30, na feira do Malhado, em Ilhéus, no sul da Bahia. Tudo porque um homem com surto psicótico expôs a vida de muita gente ao perigo. O final, porém, não foi feliz para ele, que foi agredido por populares até cair ao chão e parar com os ataques.

Além de ameaçar com um facão todas as pessoas que encontrava pela frente, o homem danificou carros estacionados na avenida Lindolfo Collor e partiu para cima de motoristas, que buscaram se proteger de qualquer jeito.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a situação, porém, já estava sob controle. O homem, que estava com ferimentos em várias partes do corpo, foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Costa do Cacau.