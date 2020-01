Ilhéus se despede do cantor Nozinho, “herdeiro” de Tim Maia

Foi sepultado nesta terça-feira (21), no cemitério São João Batista, em Ilhéus, o corpo do cantor Nozinho. Batizado como Agenor Filho, ele faleceu na tarde de ontem, aos 54 anos. Estava no Hospital Costa do Cacau desde 12 de janeiro, numa luta contra complicações desencadeadas pelo diabetes, e o quadro levou a uma infecção generalizada.

Nozinho foi velado no Saf, onde ficou evidente o quanto era querido por familiares e amigos, além dos fãs do talento dele. Era reconhecido por interpretações magistrais do saudoso Tim Maia.