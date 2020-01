Incêndio deixa 25 pessoas sem moradia em Pau Brasil

Um incêndio que atingiu cinco casas de madeira, num bairro de Pau Brasil, deixou 25 pessoas desabrigadas e, segundo a Prefeitura, elas foram acolhidas em casas de parentes. O incidente, cujas causas ainda não foram reveladas, ocorreu na tarde de sábado (18).

Segundo informações, os moradores conseguiram afastar-se quando as chamas começaram e não houve feridos. A própria vizinhança do local, conhecido como Rua da Jega, às margens do Rio Água Preta, conseguiu debelar as chamas. (Texto: Redação com informações do G1 Bahia).