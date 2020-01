Itabuna: Câmara manifesta pesar pela morte de ex-vereador

A Câmara de Itabuna enviou a seguinte nota, em que lamenta o falecimento do ex-vereador João França Santana (foto), ocorrido no último sábado (25), na Santa Casa de Misericórdia. Aos 96 anos, ele deixou um legado de dedicação à luta pelo interesse público, exercendo cinco mandatos no Legislativo e até chegando à presidência da Casa.

Advogado, professor e ex-presidente da Liga Itabunense de Futebol, Santana aposentou-se como consultor jurídico da Câmara. Em todos esses espaços, ficou a lembrança de um homem honrado e defensor da troca de ideias com absoluto respeito aos que lhe rodeavam. Neste momento de dor, a Câmara manifesta solidariedade a familiares e amigos.