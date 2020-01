Acaba de subir para 11 o número de homicídios neste primeiro mês do ano em Itabuna. A mais nova vítima desta onda de violência na principal cidade do sul da Bahia foi um homem, atacado na feira do bairro São Caetano. Ele morreu ali mesmo, possivelmente ferido a tiros. Uma pessoa que o conhecia disse que o homem tinha saído da cadeia há pouco tempo. Ainda não temos a sua identificação.