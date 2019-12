Itabuna perde radialista Roberto de Souza

A partir deste dia 17 de dezembro, a voz firme e os comentários incisivos do radialista, apresentador e ex-vereador Roberto de Souza estarão apenas na lembrança dos ouvintes. Ele faleceu, em Salvador, na madrugada de hoje, após um ano de luta contra o câncer.

O programa “Resenha da Cidade” era uma marca do comunicador, dono de bordões que caíram no gosto do público, como “Confusão, confusão, confusão”. É tanto que ficou no ar por mais de 20 anos, com passagens pelas rádios Difusora, Jornal e Nacional.

Da mesma forma, a política era uma paixão para ele, que ocupou vaga na Câmara de Itabuna durante quatro mandatos (1997 a 2012). Esteve na mesa-diretora várias vezes e também deixou marcas como a “Lei Roberto de Souza”, que determina ao município avisar com um mês de antecedência qualquer aumento nas tarifas de água ou de ônibus.