Itabunenses comemoram ano de títulos no boxe

Fazendo um animado balanço dos resultados alcançados em 2019, o professor Gilmarques Sabino dos Santos (Gil) vibra com o sucesso do projeto “Lutando pela Paz”. O grupo, que conquistou quatro títulos em competições promovidas pela Federação Baiana de Boxe, oferece aulas para 70 jovens dos bairros Pedro Jerônimo, São Pedro, Daniel Gomes, Fonseca e Maria Pinheiro.

Gil reconhece a importância do apoio assegurado pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), no custeio dos deslocamentos em diversas competições, com passagens e hospedagem da delegação.

Na semana passada, por exemplo, a equipe itabunense participou da 19ª edição do Campeonato Feirense de Boxe Olímpico, na quadra do ginásio do Colégio Vinícius de Morais, no bairro Feira V, em Feira de Santana. O evento reuniu atletas ranqueados de diversas cidades do interior do Estado .

Um dos destaques da equipe grapiúna foi o atleta Samuel Rosa, 13 anos, que venceu José Lima, na categoria Cadete, 52 quilos e conquistou o quarto título do ano. Ele acumulou, em 2019, os títulos de Campeão Baiano Estreante, do Campeonato Aberto Intermunicipal e agora de Campeão Feirense de Boxe Olímpico, o que o habilita para a disputa do título estadual em 2020.

Outros resultados

Outra luta que chamou a atenção do público no 19º Campeonato Feirense de Boxe Olímpico foi o duelo entre atleta Raudinei Santana, da equipe Vida Ativa e o itabunense Jonnatan Passos, na disputa do título da categoria Elite, 64 quilos. Os dois atletas protagonizaram no ringue a melhor luta do campeonato com uma disputa de alto nível, ficando Jonnatan Passos com o vice-campeonato.

Já o itabunense Ruan Mota, 18 anos, assegurou o vice-campeonato na categoria meio pesado, 75 quilos, após disputa com Gleidson Almeida. Ele fecha o ano no segundo lugar do ranking da Federação Baiana de Boxe Olímpico.

Plano de incentivo ao esporte

O presidente da FICC, Daniel Leão, destaca que o apoio da fundação tem como foco atletas das diversas modalidades esportivas. Ele anunciou que está em estudo a proposta de criação de uma bolsa para atletas e estudantes que se destacam no campo esportivo e na área artística.

Tal plano, segundo ele, deve ser encaminhado pelo Executivo para o Legislativo municipal. As bolsas seriam acompanhadas pelos conselhos municipais de Cultura e Esporte, bem como por instituições da sociedade civil organizada, para verificação da destinação dos recursos de forma transparente.