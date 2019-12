Ivete Sangalo, DJ Alok e muito mais agitam Itacaré no Réveillon Nº 1

A partir deste sábado (28) até dia 02 de janeiro, a já badalada Itacaré promete ferver ainda mais. Pela primeira vez, em dois palcos, acontece o Réveillon Nº 1. O evento conta com mais de 30 artistas nacionais e internacionais, entre Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Kevinho, Durval Lelys, os Dj’s Alok, Zeh Pretim, Sunroi, Dre Guazzeli, Aline Rocha e BlackOut, além do duo ONA Beat e do trio Rooftime.

Com produção da Samba, uma das agências da Holding Clube, o projeto promete aquecer ainda mais o turismo na Costa do Cacau, projetando o município para todo o mundo. “Vamos levar um dos maiores eventos do Brasil para Itacaré, uma cidade com visual paradisíaco, bom acesso aos turistas e estrutura para os visitantes. Estamos, com isso, alavancando o local como um destino turístico internacional, aquecendo o desenvolvimento regional”, afirma o empresário paulista Victor Oliva, CEO da Holding Clube. Á frente do Camarote N°1, referência no carnaval carioca, ele tem o nome reconhecido no mercado do entretenimento.

Ingressos à venda em Ticket 360. Os valores podem ser alterados de acordo com a mudança de lote. Pacotes de viagem completo para o Réveillon Nº1 estão disponíveis na InjoyTravel& Experience. Site: https://reveillonn1.com.br

Economia aquecida

No destino, além das festas e beach club que integram o Réveillon Nº1, os visitantes poderão curtir programações e atrações que agradam a todos os tipos de público. Famosa por ser um paraíso dos amantes do surfe e dos esportes radicais, Itacaré também reúne uma vasta área de Mata Atlântica, rios e cachoeiras, além de uma biodiversidade terrestre e marinha singular. Com uma gastronomia variada e boas opções de hospedagem, a cidade é um dos principais destinos turísticos da Bahia.

Segundo o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, com o lançamento do Réveillon Nº1 as pousadas e hotéis já entraram para os roteiros mais procurados do país. “Será um dos melhores réveillons que Itacaré já teve. Apenas com o anúncio nas redes sociais já foi suficiente para mobilizar toda a cidade e a região em torno do evento. Todos os segmentos já estão trabalhando com a expectativa de receber bem o grande público”, afirma.

O réveillon também contribuirá com o aquecimento do desenvolvimento regional, promovendo geração de empregos e renda e profissionalização do turismo, representando uma injeção de aproximadamente R$30 milhões na economia da cidade.