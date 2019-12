Jardim Atlântico reúne pacote de atrativos para receber 2020

Escolher encontrar o ano novo sob as bênçãos da natureza, saboreando deliciosos comes e bebes; de quebra, a imperdível oportunidade de dançar muuuuuito. Esse é o pacote que o Jardim Atlântico Beach Resort, em Ilhéus, oferece para o Réveillon, numa festa para todas as idades. Confira só.

O palco ficará por conta das bandas Via de Acesso, Circuito Fechado e DJ Rogério. Quem curtir essa balada na “terra da Gabriela” também terá um buffet completo, incluindo cocadas regionais, mesa de frios completa, além de pães e caldos. Para beber, variedades de caipiroskas, cerveja (Devassa), refrigerante, água, água de côco, espumante, whisky 12 anos e energético Bivolt.

Depois de aproveitar a virada com “chave de ouro”, os convidados podem começar o primeiro dia do ano, às 4 horas, saboreando um apetitoso mingau. O pagamento pode ser à vista ou parcelado em três vezes. Mais informações pelos telefones (73) 3632-4711 e WhatsApp (73) 9 8109-3241 ou pelo e-mail: reservas3@resortjardimatlantico.com.br.