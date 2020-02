Jornada Pedagógica da UniFTC debateu construção de competências e relações interpessoais

Fortalecer a prática pedagógica e as diretrizes gestoras da UniFTC a partir da discussão sobre construção de competências nos processos de avaliação, gestão, práticas inovadoras e relações intra e interpessoais no ensino superior. Focados neste objetivo, docentes, assessores, coordenadores de cursos e gestores da Faculdade UniFTC de Itabuna participaram, durante duas semanas, da Jornada Pedagógica 2020.1, antecedendo assim o início do ano letivo, marcado para o próximo dia 10 de fevereiro.

A proposta da UniFTC viabilizou a discussão de pontos relevantes para a continuidade de um trabalho acadêmico que promova o fortalecimento da equipe docente e gestora das unidades, a partir de suas demandas educacionais. A Jornada 2020.1 aconteceu como um espaço aberto de reflexão e de formação continuada por meio de oficinas com temas que impactam o cotidiano da sala de aula, bem como o processo de ensino e aprendizagem, atendendo os contextos locais e regionais nas quais o grupo educacional está inserido.

O diretor da UniFTC de Itabuna, Professor Kaminsky Mello Cholodovskis, enfatizou a singularidade da proposta da Jornada Pedagógica, cujo foco principal, segundo ele, é a constante melhoria da qualidade do ensino ofertado pela Faculdade. O diretor destacou ainda o novo momento vivenciado pela UniFTC, que além da nova marca, projeta para este ano de 2020 uma série de inovações e expansão.

“A Jornada Pedagógica foi um momento de integração dos docentes com a equipe gestora e com ações que serão realizadas pela Mantenedora da UniFTC, mostrando as novas perspectivas de acompanhamento do ensino em sala de aula. Assim, é necessário ter como parâmetro de ensino o desenvolvimento das relações interpessoais e a cultura acadêmica de implantar metodologias eficientes de aprendizagem. Neste sentido, o planejamento é a nossa principal ferramenta de ensino que proporcionará, ao longo do período letivo, resultados satisfatórios na gestão, na prática docente e nos demais setores importantes que constituem a unidade acadêmica”, disse Kaminsky.

Durante o encerramento da programação, na quinta-feira (30), o vice-presidente de Operações da UniFTC, Professor Cristiano Lôbo, destacou o papel fundamental desempenhado pelos docentes na consolidação da missão institucional. “Vocês são os principais atores deste processo e o nosso propósito é proporcionar aos nossos docentes a melhor infraestrutura e formação continuada na perspectiva de continuar fazendo da qualidade do ensino o nosso grande diferencial”, afirmou.

Também participando do evento, o vice-presidente da área de Saúde da UniFTC, Professor André Nazar, falou sobre as ações focadas nos cursos deste setor. No encerramento da Jornada Pedagógica da Faculdade UniFTC de Itabuna, a diretoria da Instituição contemplou com Certificados de Reconhecimento Acadêmico os professores que desenvolveram projetos exitosos focados nas Metodologias Ativas durante o semestre 2019.2.