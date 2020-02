Jornada Pedagógica vai reunir 1500 docentes da rede municipal de Ilhéus

Realizado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), a Jornada Pedagógica estima reunir durante o evento, que segue até o dia 14 de fevereiro, 1.800 servidores, entre docentes da Educação Infantil, Fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e não docentes, profissionais que compõe a organização e a gestão da atividade nos estabelecimentos de educação, no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães. ‘Por uma educação das sensibilidades’ é o tema da Jornada Pedagógica deste ano.

A abertura foi marcada por diversão e muita música ao som da Banda Nego Lú, na segunda-feira (10), em uma estrutura montada no estacionamento do Centro de Convenções. Para a professora Karen Sotero, o espaço promove de debates pertinentes ao processo socioeducativo, mas também é um momento de descontração.

No período matutino, os docentes participaram da acolhida e planejamento da agenda anual nas unidades escolares. “Nunca tivemos em gestões anteriores um evento dessa grandeza. Eu agradeço a Deus, à secretária Eliane e ao prefeito Mário Alexandre por oferecer uma recepção tão calorosa, mas principalmente por valorizar o trabalho realizado em sala de aula. Vamos começar o ano letivo com muita energia”, contou a professora Lidiane Silva.

As atividades promovem a sociabilização e ampliação de novas práticas de aprendizagem a partir de oficinas temáticas para gestores educacionais, professores da Educação Básica e Integral, educadores infantis, infanto-juvenis e agentes educacionais. Conforme o cronograma estabelecido pela Seduc, o retorno das aulas na rede pública municipal de Ilhéus está previsto para o dia 14 de fevereiro.

“É gratificante ver a aprovação unânime de todos os profissionais quanto à gestão acolhedora do prefeito Mário Alexandre. Porém mais do que acolher, Mário valoriza o servidor público. Eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar o meu professor, para que desenvolva o trabalho da melhor forma e goste de estar em sala de aula”, ressaltou a Secretária Municipal de Educação, Eliane Oliveira.

Programação – Nesta terça-feira (11), as atividades tiveram início às 8h. Logo após, a palestra com o tema “Por uma Educação das Sensibilidades”. No período da tarde os envolvidos participarão de oficinas, palestras e minicursos. No dia 12 de fevereiro, das 8h às 17h, o Centro de Convenções receberá a audiência pública para análises do Plano Municipal de Educação (PME), promovido pelo Conselho Municipal de Educação.

Na quinta-feira (13) acontecerá o momento pedagógico das 8h às 11h30min e também à tarde das 13h às 17h. Na manhã de sexta-feira (14), aula inaugural da família, com o tema “Família Sensível, ao cuidar”. Das 18h às 21h, planejamento com todos os profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aula inaugural, no Teatro Municipal de Ilhéus.