Justiça dá liberdade a falso dentista em Itabuna

Por força de um habeas corpus, o ex-estudante de odontologia Paulo Henrico Almeida deixa o Conjunto Penal de Itabuna para responder a processo em liberdade. Ele é acusado de estelionato, por ter exercido ilegalmente a profissão e também de lesões corporais de natureza grave, devido a verdadeiras barbaridades cometidas em pacientes.

Entre as irregularidades apontadas por pelo menos 20 vítimas, a extração de dentes para colocação de implantes que chegaram a custar R$ 20 mil. Ele tinha sido preso no bairro Zildolândia no último dia 20 de setembro, quando se preparava para ir a Vitória da Conquista.

A Polícia Civil, que respaldou o inquérito por fartas perícias e depoimentos, sustenta que centenas de pacientes perderam dentes e/ou pagaram caro por implantes malfeitos por aquele que fingia ser odontólogo no Hospital do Dente, clínica situada no bairro São Caetano. (Relembre o caso aqui e aqui).