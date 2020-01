Justiça decreta prisão de PM acusado de matar fotógrafo; ele já se entregou

O policial militar Felipe Prado Araújo (foto), acusado de ter desferido os 11 tiros que mataram o fotógrafo Sandro Silva Santos, teve decretada a prisão preventiva. Ele tinha se apresentado no sábado à polícia, dias após o crime, mas fora liberado após interrogatório.

Diante do decreto judicial, o PM entregou-se há pouco no Complexo de Itabuna, acompanhado do advogado de defesa.

Ele teria cometido o crime na presença dos próprios filhos. Os disparos foram deflagrados quando a vítima assentava uma porta na casa da hoje ex-sogra do policial.