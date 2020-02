Lavagem do Beco do Fuxico abre alas; agora Carnaval é na avenida

Além da água, irreverência e da animação dos foliões, a 41ª Lavagem do Beco do Fuxico foi marcada por inovações. Além dos blocos tradicionais da cidade, apresentação de atrações, como o Ilê Aiyê, Bimbahia, Heloísa e Sine Calmon com a banda Morrão Fumegante da praça Adami, num trio elétrico concentrado na praça Adami. Os músicos foram custeados pelo Governo do Estado, através da Bahiatursa e Bahiagás, com apoio da Fundação Itabunense de Cultura (Ficc).

O presidente da FICC, Daniel Leão, destaca ainda entre os destaques a participação do Rixô Elétrico, mais uma vez no Itabuna Folia, puxando e fazendo a alegria de centenas de foliões no circuito da alegria. O Rixô passou por duas vezes fazendo o percurso do Beco do Fuxico, avenida do Cinquentenário, Praça Adami, retornando através da avenida Duque de Caxias.

Também entre as inovações deste ano, o espaço aberto para o desfile do primeiro bloco de rock, puxando um grupo de roqueiros através de avenida do Cinquentenário com um som característico do Heavy metal. Este ano, foi também homenageado o carnavalesco Geraldo Cassolinha, um dos fundadores do Maria Rosa, entre os mais antigos blocos do Carnaval Grapiúna.

Carnaval na avenida

Desta sexta-feira até domingo, o Itabuna Folia segue nas avenidas Mário Padre e Aziz Maron. Para esta sexta-feira (7) estão programadas as seguintes atrações:

Sem Censura

Ely Marques

Amor a dois

Buzão da Fuleragem

Constelação da Bahia

Babado Novo

Lordão

Chiclete com Banana

Leo Fera

Trio da Huanna

Jarley e Banda

Banda Cardeais

Já no sábado de Carnaval, virão:

Digo Avalanche

Simone Lessa e banda Mix

Cris Mel

Caxanga

Rogério Leal e Banda

Vera Cruz

Tays Reis (Vingadora)

Rubinho Oz Bambas

Patchanka

Pancadinha

Novo Samba

Caramelo com Banana

Fantasmão

Por fim, no domingo a avenida fica por conta de:

Atração infantil

Palhaço Linguiça

Tropa da Bregadeira

Kinho Lemos

Vitor kelsh

David Nascimento

Isaak Santana

Papazoni

Boyzinho

Ricardo Chaves

Pancadeixon

Sinho Ferrari

Bonde da Chefia

Para Tudo