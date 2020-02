Lavagem e bailinhos põem Shopping em ritmo de Carnaval

O clima de Carnaval toma conta do Shopping Jequitibá em Itabuna. O maior centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia, preparou uma programação super-especial para celebrar com alegria e maior festa popular do país e que tem na Bahia uma celebração que atrai multidões de foliões.

No domingo (16), às 11 horas, acontece a Lavagem do Jequitibá, com a presença das baianas, cortejo afro, charanga e atrações para foliões de todas as idades, nas escadarias e área de estacionamento do shopping.

Mas o ritmo da folia predomina por lá desde quarta-feira (12), com o Bailinho Kids levando recreação, concurso de Rei e Rainha da Folia, bloquinho com mini-trio e muita animação.

Na quinta-feira, dia 13, uma programação super especial, o Bailinho Pet, dedicado aos cães e gatos, com desfile de fantasia e premiações, em meio a muita diversão para os pequenos foliões.