Localizado o bebê desaparecido em Eunápolis; mãe foi assassinada

A polícia de Eunápolis informa que o bebê que estava desaparecido já foi localizado e entregue à família. Detalhes a respeito do assunto são mantidos em sigilo para não atrapalhar as investigações sobre o assassinato da mãe da criança.

A mãe, Sílvia Letícia, foi encontrada morta em casa, no bairro Arnaldão, com sinais de violência, no último sábado, 4. O bebê não estava no local, o que levou a polícia a intensificar as diligência no sentido de esclarecer o caso, que está sendo conduzido pelo delegado Bernardo Pacheco.