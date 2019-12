Lojas do comércio varejista de Ilhéus vão funcionar em horário especial

O Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Ilhéus (Sicomércio) divulgou as datas de funcionamento dos estabelecimentos em geral no período natalino. De acordo com o calendário, de 16 a 20 de dezembro, o comércio abre das 9 às 22h. No dia 21, o atendimento aos consumidores será das 9 às 18h. Já no domingo (22), os estabelecimentos abrirão das 16 às 22h.

Na segunda-feira, 23, o funcionamento será das 9 às 22h. Na véspera do Natal, os consumidores poderão realizar as compras das 9 às 18h. Nos dias 26 e 27, o comércio abrirá das 9 às 20h. No sábado (28), o funcionamento será das 9 às 18h e nos dias 30 e 31 de dezembro, o movimento no comércio de Ilhéus ocorrerá das 9 às 20h.

Com a parceria do Governo Municipal, os lojistas da cidade promovem o Natal Encantado, na Praça Dom Eduardo (Praça da Catedral). Os consumidores também poderão apreciar o Festival de Cantatas que começa nesta sexta-feira (13) e se estende até o dia 23 de dezembro, com apresentações no Teatro Municipal de Ilhéus e na escadaria do Palácio Paranaguá, no centro.