Makro fecha portas na rodovia Ilhéus/Itabuna

Após nove anos e quatro meses funcionando na rodovia Ilhéus/Itabuna, a loja do Makro Atacadista anunciou hoje o fechamento das portas. É o que expõe uma faixa logo na entrada do estabelecimento. Para os 150 funcionários, foi dada a alternativa de transferência para unidades da rede em Minas Gerais.

Circula nos bastidores a informação de que a estrutura poderá ser vendida ao grupo Mineirão Atacarejo, já em funcionamento no extremo-sul. Outro interessado no empreendimento é o Carrefour, com uma filial na mesma rodovia. A estimativa é um custo de R$ 5 bilhões. (Com informações do Pimenta)